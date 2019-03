Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Roma capoccia: il video del duetto tra i due grandi cantautori capitolini.

Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono tornati a duettare. L’evento è andato in scena il 19 marzo sul palco del Teatro Garbatella di Roma, per uno degli show del mese di marzo del cantautore di Rimmel che ha già ospitato amici e amiche come Elisa ed Emma Marrone.

Venditti ha raggiunto il collega per cantare uno dei suoi più grandi successi, Roma capoccia. Ecco il video dell’emozionante esibizione, postato su Instagram dallo stesso artista di Sotto il segno dei pesci.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Roma capoccia: il video

Roma capoccia è stato il primo vero successo di Antonello Venditti, facente parte dell’album Theorius Campus del 1972, che venne realizzato insieme allo stesso Francesco De Gregori. In quello storico disco i due artisti si divisero la scena per questioni econimiche.

Spiegò infatti alcuni anni dopo l’autore di Signora Aquilone: “Eravamo arrivati a un giorno di distanza indipendentemente a firmare lo stesso contratto con la stessa casa discografica. E quindi con molta sorpresa e con molto sospetto ci incontrammo lì… poi facemmo questo disco in due perché così risparmiavano la metà dei soldi“.

Di seguito il video postato da Antonello Venditti per celebrare questa splendida esibizione:

Francesco De Gregori con Venditti a Verona e Roma

Un riavvicinamento tra i due maestri della canzone romana si era già avuto alcuni mesi fa, quando l’artista di Grazie Roma aveva fatto tappa all’Arena di Verona per il concerto celebrativo dei 40 anni dell’album Sotto il segno dei pesci.

Lo stesso duetto andò in scena pure nel mese di dicembre 2018 al Palazzo dello Sport di Roma, la ‘casa’ dei due artisti. Chissà se questo nuovo duetto sarà solo un ricambio del precedente favore o l’inizio di una nuova collaborazione che regalerebbe certamente tantissime altre emozioni a tutti i loro fan a Roma e nel resto d’Italia.