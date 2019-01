Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli le abbiamo conosciute (e amate!) durante la prima edizione del Grande Fratello Vip (quella del taxi e dello scolapasta, per intenderci) ed in questi ultimi anni le abbiamo spesso viste nei salotti di Barbara d’Urso fra talk sulla chirurgia estetica e discussioni su diete e vip caduti in disgrazia.

Se Asia ha deciso di prendersi una pausa dal mondo televisivo dopo la valanga di critiche ricevute, sua madre Antonella era stata addirittura presa in considerazione per partecipare all’attuale edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Paolo Brosio e Jo Squillo, ma qualcosa alla fine deve essere andato storto perché il suo nome – nella lista ufficiale dei naufraghi – purtroppo non è mai apparso.

Le due hanno però visto la prima puntata del reality e su Instagram hanno deciso di commentarla con una vena polemica: la Nuccetelli criticando una dichiarazione di Alessia Marcuzzi che aveva parlato di ipotetica “strategia commerciale” in merito alle discussione con Taylor Mega (che aveva dichiarato su Instagram di restare sull’Isola dei Famosi solo tre settimane) mentre la Mosetti si è limitata a condividere un meme divertente sulla scarsa fama dei concorrenti.

Lo sfogo di Asia Nuccetelli ed il meme di Antonella Mosetti: