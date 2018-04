Ieri sera il mio articolo su Antonella Mosetti opinionista del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha scatenato il panico.

L’annuncio trash ed il fotomontaggio degno di Paint mi avevano fatto gridare alla candidatura spontanea, ma da una come la Mosetti che si è sempre vantata di lavorare da oltre vent’anni in TV mi suonava alquanto strano.

“Magari la d’Urso le ha confermato qualche puntata e per vantarsene ha pubblicato il post su Instagram“, mi son detto; avvalorando l’ipotesi dal fatto che dopo pochi minuti Antonella ha rimosso tutto. Una tirata d’orecchie per un annuncio che evidentemente non avrebbe potuto dare? Ci stava. Considerando il cast altamente trash non mi avrebbe stupito vedere un’ex gieffina della scuderia di Pomeriggio Cinque sedere in studio fra la fila degli opinionisti, ma così non è.

Antonella Mosetti pubblicando quel post con tanto di hashtag #AntoGF non ha fatto altro che rispondere all’appello di una sua fanpage che chiedeva appunto di condividere sul proprio profilo Instagram la famosa foto.

“FacciamoCI (?) vedere di che pasta è fatta la famiglia Mosetti”.

Ho un’overdose di trash.