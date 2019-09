Ad una settimana da quando Antonella Fiordelisi ha scoperto di essere stata tradita da Francesco Chiofalo, la ragazza ha rivelato in una serie di storie come ha saputo delle corna. Mentre l’ex tentatore era in palestra, Antonella ha contattato diverse persone, che le hanno confermato il tradimento.

“Se l’ho scoperto perché non mi data più attenzioni? No, anzi. Mi ha sempre dato molto attenzioni. Non si è mai comportato male a tal punto da farmi insospettire di qualcosa. Il nostro sesto senso femminile non sbaglia mai. Mente stava in palestra e io stavo a casa sua ho voluto contattare più persone. Ovviamente ho aspettato che tornasse! Appena arrivato ho fatto finta di niente poi dopo un po’ gli ho detto che avevo contatto un ragazzo e che tramite lui stavo scoprendo (forse) qualche verità nascosta. Adesso sto un po’ meglio, credo di non pensarci. Sto sempre meglio grazie alla mia famiglia e agli amici. Non è facile superare questa cosa, ma nemmeno impossibile. Se lui è pentito? Purtroppo non gli credo.”

Lo sfogo di Chiofalo dopo che Antonella non ha voluto rivederlo.