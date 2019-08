Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo erano una delle coppie candidate a partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip ed il caso ha voluto che ora che è sfumata la loro possibilità di partire per l’Is Morus Relais (le riprese sono iniziate sabato pomeriggio) sono scoppiati.

Ad annunciarlo è stata Antonella Fiordelisi su Instagram con una serie di video pubblicati alle 2 di notte con tanto di lacrime in bella vista, singhiozzi ed il filtro Lisa And Lena che fa uscire stelline dagli occhi ogni volta che si sbattono.

“Ho cancellato la foto perché stasera *sospiro* sono venuta a sapere delle cose *guarda in alto e sospira* oscene. Bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui, mai *tira su con il naso* gli ho dato anima, corpo, l’ho fatto entrare nella mia famiglia, ho fatto di tutto per lui *piange con le dita dentro gli occhi* ho scoperto che fino a un mese fa si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno, *sospira e piange* non ce la faccio, non ce la faccio più, è una merda, è una merda. Una mmerda”.