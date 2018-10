Antonella Elia, intervistata dal settimanale Chi in merito alla sua nuova esperienza a Tale e Quale Show, ha svelato di aver accettato il programma di Carlo Conti a discapito del Grande Fratello Vip.

«Se mi sono pentita di aver rifiutato il GF Vip? Sì e no: me lo proponevano da anni, ci ho pensato seriamente dopo avere parlato con Alfonso Signorini, ma poi è arrivato Tale & Quale Show, è una delle esperienze più emozionanti della mia vita. Ma ogni volta che mi calo in un personaggio provo un tale mix di ansie, paure e gioie che prima di entrare in scena non mi sento mai all’altezza».