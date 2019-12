Antonella Clerici intervistata da FanPage ha svelato di aver in mente un programma televisivo di cucina e – interrogata in merito – non ha disdegnato l’idea che possa essere Maria De Filippi a produrlo.

“Se Maria De Filippi mi proponesse un contratto? Penso sempre una cosa: quando hai una idea, devi perseguirla. Mi piacerebbe che questa idea si concretizzasse, per poi capire chi vuole farlo. Per me non è un problema con chi farlo, mi interessa solo fare una cosa in cui credo molto”.

L’idea in cui crede molto è un programma di cucina, ma non un’imitazione de La Prova Del Cuoco, bensì uno inedito sul cibo bio e su quello km zero.

“Penso sempre che mi piacerebbe molto un format, sempre di ricette e cucina, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta, senza tralasciare la filosofia del km 0 o della valorizzazione del territorio. È un format profondamente green, legato all’ambiente. Quando dico che vorrei cucinare nel mio bosco (vive immersa nel verde ad Arquata Scrivia, ndr) non è una battuta. Non lo dico per comodità perché ci vivo, ma perché il contesto è importante. Oggi l’attenzione è tutta concentrata sulla natura e sull’ecologia, cosa che prima non c’era e c’è anche maggiore attenzione e consapevolezza rispetto a quello che si mangia”.

Maria De Filippi sposerà questa idea del programma di cucina km zero oppure Antonella Clerici dovrà bussare ad altre porte?