Antonella Clerici qualche settimana fa è stata ospite da Alessandro Cattelan e fra un gioco e l’altro (iconico quello del cruciverbone, vi consiglio di vedere il breve video a fine post), il conduttore le ha anche chiesto cosa pensasse della durata di alcuni programmi italiani che terminano a notte fonda.

“Se i programmi televisivi durano troppo? Come no, io mi addormento! Io chiudo presto perché mi stanco da sola, anche nei miei programmi. Non si può tenere in ostaggio il pubblico fino all’una del mattino. Cerco sempre di chiudere entro mezzanotte. Nel mio Festival di Sanremo chiudevo massimo a mezzanotte e venti. Altri chiudono tardi per avere lo 0,001% di share in più ma chissenefrega! Per me è meglio avere più milioni di spettatori ma con uno share più basso”.