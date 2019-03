Antonella Clerici oggi è stata ospite da Mara Venier a Domenica In e fra una confessione e l’altra ha parlato pure di Sanremo Young, lo show del venerdì sera di Rai Uno.

Un utente – che stava vedendo l’intervista – ha commentato su Twitter lanciandole una frecciatina.

“Sì però Antonellina non è che devi sempre star lì a trovare scuse perché i tuoi programmi vanno male, prima il giorno di messa in onda, poi perché manca il daytime, poi perché va in diretta, non è che magari sono programmi deboli? Mai sfiorata l’idea? # domenicain”

Nonostante l’utente in questione non avesse menzionato la conduttrice, Antonella Clerici ha ugualmente risposto “giustificando” gli ascolti.

“Non sono scuse. Sono programmi coraggiosi non scontati non facili. E comunque io sono contenta e molto di Sanremo Young. Fare più di 3 milioni oggi è un grande risultato. Sono ragazzi sconosciuti, con un supporto quotidiano arriverebbero giù un po’ noti. Tutto qui 😀”.

Sanremo Young programma coraggioso?



Sì però antonellina non è che devi sempre star lì a trovare scuse perché i tuoi programmi vanno male, prima il giorno di messa in onda, poi perché manca il daytime, poi perché va in diretta, non è che magari sono programmi deboli? Mai sfiorata l’idea? #domenicain — b di paolino (@provolinob) 3 marzo 2019