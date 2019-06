“L’Organismo degli agenti e mediatori Oam ha deliberato lo Statuto di trasformazione dello stesso in Fondazione, non riconoscendo alle associazioni rappresentative degli operatori Compro oro poteri partecipativi e decisionali”. A dirlo Nunzio Ragno, presidente di Antico, Associazione nazionale tutela Comparto oro. “Nessuno deve sentirsi al di sopra della legge, commetterebbe un grave errore – spiega – chi lo pensasse; la questione non è di natura discrezionale che gira intorno alle convinzioni di alcune persone di comando, ma, sic et simpliciter, al rispetto delle leggi dello Stato, che non mai, come in questo caso, dispongono in modo chiaro e inequivocabile”.

