Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta ed ha ricevuto un sì, come si può notare dal post pubblicato su Instagram da Raffaella Mennoia.

Lei è stata super misteriosa sul protagonista della scelta, non accorgendosi (forse) di aver inquadrato per sbaglio per pochi attimi il monitor in cui appare proprio la scritta “Oggi Andrea farà la sua scelta”.

Chi avrà scelto il tronista? Ma soprattutto che fine ha fatto la festa in villa organizzata da Valeria Marini?

Cerioli ha scelto sfanculando la puntata serale con la Marini 🚀🚀🚀😂 #uominiedonne — ga💜 (@closetoJu) 12 gennaio 2019

Figuratevi se Cerioli si sottoponeva alla buffonata della villa, la Marini, le famiglie e la festa. Bravo Andrea 👏🏻 #uominiedonne — 🕷 (@lybraveness) 12 gennaio 2019

#uominiedonne E niente Cerioli si riconferma sempre una spanna sopra tutti,si è salvato anche dalla trashata della scelta stellare🙌 ..good luck al tronista del mio cuore per l’eternità ❤ pic.twitter.com/YskaPZ55mM — Lalladan 🍞🥪 (@Lalladan3) 12 gennaio 2019

Ma come fate a dire che ha scelto Cerioli?! Io ero rimasta che la scelta la doveva organizzare Valeria Marini in qualche posto “stellare” #uominiedonne — MARTY’S_world (@realmarti5) 12 gennaio 2019

Non l’accetto la scelta di Andrea Cerioli perché i petali sarebbe dovuti scendere sulla testa di ognuna di noiAHAHAHAHAHAHAH

Ciao Cerio, resti comunque lo psyco più figo di tutti. Avessi avuto la 42 Arianna&Co WHO. #uominiedonne — M (@ggguore) 12 gennaio 2019

Ecco il video incriminato pubblicato dall’autrice Raffaella Mennoia in cui si vedono i petali cadere e la scritta in merito ad Andrea Cerioli:

Visualizza questo post su Instagram

Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro. (Deepak Chopra)..il senso di questo programma è trovare un’alchimia o l’amore..e sono felice per voi.. @iamandreacerioli..ps non ti blocco…ps del ps AVEVO RAGIONE??❤️🍀