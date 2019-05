La prima diretta Instagram di Tiziano Ferro: anticipazioni sul nuovo album e sul prossimo tour negli stadi.

Dopo oltre due anni di attesa, i fan di Tiziano Ferro sono in fibrillazione. Il countdown per l’uscita del nuovo singolo, Buona (cattiva) sorte, sta per terminare, e anche il nuovo album non sembra più così lontano.

Per preparare il terreno al suo ritorno, da qualche tempo il cantautore di Latina si è mostrato molto attivo sui social. Non a caso, in data 16 maggio 2019 ha effettuato anche la sua prima diretta Instagram in assoluto.

Un modo molto intrigante per chiacchierare con i fan e svelare alcuni dettagli sui progetti che andranno a concretizzarsi tra 2019 e 2020. Non ultimo, un tour negli stadi di cui l’artista ha già svelato due date.

Tiziano Ferro, la diretta Instagram: le anticipazioni sul nuovo album

Accetto miracoli, il sesto album di inediti nella carriera di Tiziano Ferro, è in uscita il 22 novembre. L’artista ha già svelato il suo nuovo singolo, descritto come una canzone che per lui rappresenta la rinascita. E, d’altronde, è la prima a vantare la produzione di Timbaland, succeduto al suo storico produttore Michele Canova.

Anche per questo, l’intero album segnerà per Tiziano l’inizio di una nuova era. Nel corso della diretta, l’artista ha tra l’altro parlato del suo rapporto con Giordana Angi, protagonista di Amici e co-autrice di alcuni brani del nuovo lavoro: “L’ho incontrata cinque anni fa, ho prodotto il suo singolo e da lì è iniziata una collaborazione molto bella“.

Oltre a Giordana e al suo collaboratore ‘storico’ Emanuele Dabbono, già co-autore di canzoni come Incanto e Il conforto, all’interno dell’album c’è spazio per un giovane autore di Latina, tale Sergio Ciccarelli. Spiega Tiziano: “L’ho conosciuto per caso e insieme abbiamo scritto Il destino di chi visse per amare“.

Tiziano Ferro

Tiziano anticipa due date del tour 2020

La parte forse più interessante della sua diretta è stata però quella relativa al suo prossimo tour negli stadi, previsto per fine primavera / inizio estate 2020. Il cantautore ha già svelato la prima data, che sarà il 31 maggio 2020 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (provincia di Udine).

La tournée avrà quindi avanti per tutto giugno e si protrarrà fino alla metà di luglio, quando troverà il suo degno epilogo allo stadio Olimpico di Roma, in cui Tiziano è ormai di casa.

E a quanto pare, tra le date del tour, ci sarà anche la sua prima volta allo stadio San Paolo di Napoli, che musicalmente è stato ‘riaperto’ da Vasco Rossi nel 2015. Ma l’artista, promette, Napoli non sarà l’unica sorpresa di questo giro di concerti: “Non prendete impegni. Le date saranno in tutta Italia, isole comprese“.

Di seguito l’ultimo post di Tiziano, con un breve assaggio del suo nuovo singolo: