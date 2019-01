RESISTENZA agli: è una delle dieci minacce che l’ha inserito nella nuova lista dei principali nemici della salute globale. Se usati troppo frequentemente o in modo inappropriato, infatti, questi farmaci possono diventare inefficaci per combattere infezioni che normalmente potrebbero sconfiggere, perché i batteri possono sviluppare resistenza. E questo rappresenta un problema enorme. Un nuovo studio pubblicato sul British Medical Journal, ha voluto indagare quanto spesso ingli antibiotici siano prescritti in modo inappropriato. Risultato? Quasi il 25% delle volte la loro prescrizione è sbagliata.

Gli autori della ricerca hanno utilizzato come documento di riferimento l’ICD-10, la classificazione internazionale delle malattie, il sistema più recente utilizzato dai medici negli Stati Uniti per classificare tutte le diagnosi. Sulla base di esso, hanno esaminato se ciascuno dei quasi 100.000 codici diagnostici presenti, giustificasse l’uso di antibiotici nel trattamento di 19,2 milioni di persone: bambini e adulti non anziani. La prescrizione inappropriata è risultata più frequente tra gli adulti che tra i bambini, e sono emersi tre motivi principali: bronchite acuta, infezioni delle vie respiratorie superiori e tosse, condizioni per le quali i farmaci non sarebbero utili, poiché sono causati da virus e non da batteri. Già diversi studi avevano mostrato una diffusa prescrizione inadeguata di antibiotici a pazienti ambulatoriali negli Stati Uniti. Ma, oltre a considerare versioni precedenti dell’ICD-10 quindi con vecchi codici diagnostici, tutte queste analisi hanno utilizzato dati precedenti al 2015 e si sono concentrate principalmente su condizioni specifiche, come le infezioni delle alte vie respiratorie, per valutare la frequenza con cui, in relazione a quella precisa condizione, gli antibiotici venivano prescritti in modo inappropriato. Questo studio, invece, considera l’anno 2016 e prende in considerazione tutti i codici diagnostici presenti nel documento.

• LO STUDIO

I ricercatori hanno stabilito se i codici “sempre”, “a volte” o “mai” giustificassero l’uso degli antibiotici per trattare una specifica condizione. In questo modo, hanno valutato se le prescrizioni fossero “appropriate”, “potenzialmente appropriate”, “inappropriate” o “non associate a un recente codice diagnostico”. I partecipanti includevano sia bambini sia adulti sotto i 65 anni coperti dall’assicurazione sanitaria privata dei datori di lavoro. Precisamente, tre quarti dei partecipanti erano adulti (75,9%) e oltre la metà erano donne (51,7%). Ciò che è emerso è che di tutte le prescrizioni, quasi un quarto di esse (23,2%) sono risultate inappropriate perché associate a malattie come il raffreddore e la tosse, che quasi mai richiedono antibiotici.

Oltre un terzo (35,5%) delle prescrizioni è stata poi classificata come potenzialmente appropriata, ma i ricercatori sottolineano come, in realtà, molte di esse potrebbero essere inappropriate perché malattie come sinusite e mal di gola hanno alti tassi di prescrizioni di antibiotici, sebbene in molti casi non si tratti di forme batteriche. Infine, alcune prescrizioni si sono rivelate addirittura non associate ad alcun codice diagnostico (28,3%) e tra queste, molte potrebbero essere state inappropriate se fossero state date sulla base di consulenze telefoniche o online.

“I nostri risultati sono straordinari”, spiega il dottor Kao-Ping Chua – professore di pediatria presso la facoltà di medicina dell’Università del Michigan – che ha guidato lo studio. “A livello di popolazione, una persona su sette nello studio ha ricevuto almeno una prescrizione antibiotica inappropriata durante l’anno. È un dato importante se si considera che ci sono 320 milioni di persone in America”. Inoltre, prendere in considerazione l’intera gamma di condizioni mediche diagnosticate dai medici ha fornito un quadro più chiaro della misura in cui gli antibiotici sono prescritti in modo inappropriato, per esempio per condizioni virali.

• I LIMITI DELLO STUDIO

La ricerca, comunque, presenta diversi limiti che gli autori evidenziano. In primo luogo riconoscono di essersi affidati ai codici dell’ICD-10 e che altri ricercatori potrebbero aver utilizzato metodi di classificazione diversi. Inoltre, ci tengono a precisare che le loro scoperte “non si possono generalizzare a tutti i pazienti statunitensi assicurati pubblicamente” o a tutte le persone che sono assicurate privatamente. Tuttavia, essi affermano che lo studio “fornisce finora le stime più recenti e complete sull’adeguatezza della prescrizione antibiotica nella popolazione degli Stati Uniti”. Chua, osserva che l’attuale sistema sanitario promuove l’uso non necessario di antibiotici ed “è necessario un cambiamento culturale a lungo termine” per ridurre il numero di prescrizioni discutibili. Considerando i molti paesi che investono in risorse per combattere lo sviluppo della resistenza agli antibiotici, in ogni caso questo studio, concludono i ricercatori, potrebbe essere “uno strumento prezioso per i responsabili politici e i ricercatori” se adattato per un uso mondiale.