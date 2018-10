Mio, Mia e Meo: sono questi i nomi delle tre mascotte colorate protagoniste della nuova campagna promossa su tutto il territorio nazionale dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp). Il principale obiettivo: educare i genitori e i bambini all’uso corretto degli antibiotici. L’iniziativa è stata presentata oggi in occasione della prima giornata del XII Congresso Nazionale Scientifico della Fimp dal titolo ‘Tutti i bambini…un unico stivale!’ in corso a Riva del Garda fino a sabato 13 ottobre. Un’occasione di incontro di oltre 1000 specialisti che discuteranno del ruolo che il pediatra di famiglia deve svolgere per poter essere un punto di riferimento fondamentale per i genitori.“Siamo a Riva del Garda, proprio in cima allo stivale e possiamo immaginare di guardarlo tutto sotto di noi senza alcuna distinzione tra le varie regioni”, afferma, presidente nazionale Fimp. Ma, aggiunge: “In realtà non è così, oggi nel nostro Paese sono presenti grandi differenze regionali sia nelle scelte sia nell’organizzazione sanitaria e questo ha un enorme impatto sulle opportunità diagnostiche e terapeutiche di tutti noi, nello specifico dei bambini e degli adolescenti”. Il titolo del convegno vuole, infatti, sottolineare l’impegno di voler garantire a tutti i bambini gli stessi servizi con l’obiettivo di ridurre al minimo le differenze oggi esistenti.

• LA CAMPAGNA

La campagna “I consigli di Mio, Mia e Meo” è diretta soprattutto alle famiglie per una maggiore sensibilizzazione sull’uso scorretto degli antibiotici, in particolare sull’autoprescrizione. “Spesso si fa ricorso in modo indiscriminato agli antibiotici. Basti pensare che rappresentano ben il 44% del totale di tutti i farmaci prescritti in età pediatrica. E – prosegue Biasci – solo lo scorso anno sono stati utilizzati dal 38% dei bambini residenti in Italia”.



L’Italia, infatti, è ai primi posti in Europa e proprio per questo, la Fimp ha deciso di avviare un progetto nazionale per raggiungere milioni di famiglie. Considerando anche il fatto che il pediatra è lo specialista che, più degli altri, è a contatto con le famiglie e segue il bambino dalla nascita fino ai 14-16 anni. “Per la campagna abbiamo scelto tre simpatiche mascotte che rappresentano una bambina e due bambini” – spiega Biasci indicando i tre personaggi dai colori accesi verde, rosa e arancione protagonisti degli opuscoli che, nelle prossime settimane, verranno distribuiti in tutti gli studi dei pediatri di famiglia. “I messaggi che vogliamo diffondere sono molto semplici, perchè sono indirizzati non solo alle famiglie, ma anche ai bambini”. L’esempio è il classico slogan “prevenire è meglio” al quale segue “quando sono necessari gli antibiotici” e “quando non si devono usare”, ma soprattutto “perché è importante seguire la prescrizione del pediatra”. Oltre a opuscoli, verrà distribuito un kit con un gioco con un mini album di figurine e Mio, Mia e Meo compariranno anche in brevi video d’animazione che saranno diffusi online. Tutto il progetto sarà, infatti, accompagnato da una forte attività sui social media.La campagna è realizzata con il supporto di Menarini.

• IN MOLTI CASI L’ANTIBIOTICO NON SERVE

“La scelta di questa campagna segue da un percorso di riflessione sull’utilizzo corretto degli antibiotici iniziato circa due anni fa”, sottolinea il dottor Mattia Doria, Segretario Nazionale alle Attività Scientifiche della Fimp. “Si tratta di un lavoro evidence-based: abbiamo preso tutte le linee guida, estratto i punti più importanti e nel 2016 la Fimp ha stilato il Documento di Consensus sull’utilizzo giudizioso della terapia antibiotica nel trattamento delle patologie infettive in età evolutiva”.



In relazione ad alcune problematiche di tipo diagnostico, negli ultimi 30 anni la terapia antibiotica è stata usata sicuramente in eccesso. “Un esempio fra tutti è la faringotonsillite da streptococco. Questa – spiega Doria – è l’unica che deve essere curata con antibiotico. La maggior parte delle infezioni è, invece, di origine virale e quindi non serve l’antibiotico”. L’obiettivo della campagna è proprio combattere l’uso improprio e l’assunzione scorretta degli antibiotici per contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza, in aumento nel nostro Paese. Si tratta di una delle principali conseguenze negative legate all’eccessivo uso di questi farmaci. È un problema in forte crescita in tutto il mondo e può portare al rischio di non riuscire più a curare con efficacia le malattie batteriche. “Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza va di pari passo con l’alterazione del microbiota intestinale”, afferma Doria che precisa: “Una terapia antibiotica va ad alterare questo patrimonio di batteri presenti nell’intestino e questo può comportare seri problemi”.



L’AUTOPRESCRIZIONE DEGLI ANTIBIOTICI

“Limitare l’uso degli antibiotici non è un problema di costi, come molti pensano. Ma – afferma Doria – è un problema di appropriatezza e correttezza nell’utilizzo dei farmaci”. I destinatari della campagna sono in primo luogo i genitori che, spesso pensano che l’antibiotico risolve tutti i problemi. “In particolare – sottolinea la dottoressa Teresa Cazzato, membro del board scientifico Fimp – raccomandiamo ai genitori di non auto prescriversi le cure antibiotiche e di rispettare sempre le modalità e le dosi di somministrazione indicati dal pediatra”. Molte volte è, infatti, il dottor Google che si sostituisce al pediatra ed è per questo che “è fondamentale per noi pediatri avere come alleati i genitori”, afferma Cazzato.



SENSIBILIZZARE I MEDICI

La campagna vuole, al tempo stesso, sensibilizzare anche i medici. “Solo con la formazione e il continuo aggiornamento dei pediatri, possiamo dare corrette informazioni ai genitori. Non si può sottovalutare il fatto che il percorso universitario del singolo pediatra incide molto”, sottolinea la dottoressa. Un punto fondamentale è, dunque, l’appropriatezza prescrittiva: le linee guida devono essere intese come strumenti per garantire a tutti i bambini le stesse possibilità di tipo diagnostico e terapeutico. In Italia si osserva, infatti, un diverso uso degli antibiotici tra il nord e il sud: “al sud – osserva Doria – si somministrano più antibiotici anche per via iniettiva rispetto a quanto suggerito dalle linee guida. Ma nelle realtà locali regionali o subregionali dove sono stati fatti dei percorsi sull’appropriatezza della terapia antibiotica, si è registrato una drammatica riduzione dell’uso improprio di questi farmaci”.



“Il nostro obiettivo come pediatri di famiglia – conclude il dott. Doria – deve essere duplice: dobbiamo aumentare le buone pratiche cliniche collegate all’appropriatezza prescrittiva e combattere l’utilizzo non ragionato delle terapie antibiotiche per ridurre il rischio delle resistenze batteriche. Genitori e bambini devono capire che gli antibiotici sono delle cure efficaci e fondamentali, ma non vanno considerate come la panacea di tutti i mali”.