Salmo ha comunicato su Instagram l’inizio del Playlist World Tour 2020: il rapper si esibirà in diverse città europee e negli USA. Ecco tutte le location scelte dall’artista per il suo giro musicale europeo.

Salmo girerà l’Europa nel 2020. Il rapper, infatti, ha comunicato ai suoi fan che intraprenderà quello che è stato definito il Playlist World Tour, grazie al quale girerà diverse città europee.

La tournée, inoltre, si estenderà anche agli Stati Uniti. Ecco tutti i dettagli comunicati dall’interprete di Il cielo nella stanza.

Salmo in tour in Europa: ecco tutte le tappe

Il rapper ha rivelato ai suoi fan che partirà il Playlist World Tour, un giro di concerti gli permetterà di far tappa nelle principali città europee.

Ecco il post dell’artista in cui annuncia il nuovo tour mondiale:

Come si può leggere dal post, il Playlist World Tour permetterà a Salmo di esibirsi in Belgio, in California, in Florida, in Francia, in Germania, nei Paesi Bassi, nel Nevada, a New York, in Spagna, in Svizzera e nel Regno Unito.

Una tournée che gli concederà l’occasione di far conoscere la sua musica anche a pubblici diversi e variegati, oltre a quello italiani che già lo segue con grandissima attenzione e affetto.

Salmo, nuovo album Playlist: un vero successo di pubblico

Il nuovo tour prende il nome da Playlist, nuovo album del rapper, uscito a novembre del 2018. “Ci vediamo in giro per il mondo” ha scritto nel post il rapper sardo il quale, dopo aver conquistato i pubblici dei palazzetti, si dirige al di là dei confini dello Stivale e Oltreoceano.

L’album è uscito il 9 novembre 2019: il suo lavoro discografico è stato un vero successo su Spotify. Sulla piattaforma, infatti, ha totalizzato 9.956.884 stream in un solo giorno – segnando un vero record per un artista italiano. Ma non è tutto. Grazie a questi numeri, infatti, è finito nella Global Chart con ben otto brani.