Annunciata Lana Del Rey sul palco dello Sziget Festival, uno degli eventi musicali internazionali più attesi dell’estate del 2018.

Oramai è ufficiale: l’headliner sul main stage dello Sziget Festival 2018 sarà proprio Lana Del Rey, la cantautrice statunitense uscita nel 2017 con il suo ultimo album in studio, Lust for Life.

Lana Del Rey allo Sziget Festival

Parliamo di uno dei festival più attesi dell’estate. E lo Sziget è finalmente pronto a tornare in grande stile. Proprio in queste ore è stata infatti annunciata Lana Del Rey, che calcherà il palco principalo della rassegna musicale che ogni anno si tiene sull’isola di Óbudai lungo il Danubio.

Oltre alla cantante, che si esibirà il 10 agosto, tanti sono i nomi caldi per questa edizione: Gorillaz, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Gogol Bordello e tanti altri ancora. Insomma, grande musica e grande attesa per uno degli eventi musicali più esaltanti in assoluto.

Per tutte le informazioni riguardo la line up, i biglietti e le date, potete visitare il sito ufficiale dello Sziget Festival.

Lana Del Rey: Lust for Life è il suo ultimo lavoro

Di certo non mancheranno le grandi hit che hanno reso Lana Del Rey una delle cantanti più apprezzate del momento come Blu Jeans, Summertime Madness e l’immensa Videogame. Ma l’attesa è tanta sopratutto alla luce del nuovo lavoro di Lana, Lust for Life, disco uscito nel 2017 dopo anni di tante aspettative.

E questo perché la cantante ne parlava da tempo, e sì, sentiva anche la pressione di dover essere all’altezza dei suoi lavori precedenti a tal punto che si mormorava anche di un periodo di pausa. Sono bastati due anni, in realtà, per portare alla luce quello che suona come un disco maturo, ricco di influenze dal mondo indie, pop, rap, hip hop e tanto altro ancora.

Una tracklist piacevole da ascoltare fino alla fine, e che sebbene presenti maturità sonore ed evoluzioni stilistiche non indifferenti, è anche un ritorno alle origini e quella raffinatezza che oramai rappresenta uno dei marchi di fabbrica indiscussi dell’artista.

A dimostrarlo, ci sono anche i numeri: Lust for LIfe è stato accolto con grande positività da pubblico e critica, arrivando a vendere addirittura più di 100mila copie solo durante la prima settimana.