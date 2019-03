Mtv Ema 2019: scelta la città per la nuova edizione degli Europe Music Awards, in programma nel mese di novembre.

Novità dal mondo Mtv. La celebre emittente americana ha annunciato la città scelta per ospitare la prossima edizione degli Mtv Europe Music Awards. Gli Ema 2019 si svolgeranno in Spagna, più precisamente a Siviglia.

L’evento si terrà il prossimo 3 novembre 2019 e sarà trasmesso in diretta dal Centro Fiere e Congressi della città andalusa. Anche lo scorso anno fu scelta la Spagna per la kermesse: nell’occasione l’evento andò in scena alla Bizkaia Arena di Barakaldo, nei pressi di Bilbao.

Mtv Ema 2019: la location dell’evento

Il Fibes, l’avveniristico Centro Congressi di Siviglia, è da diverso tempo una delle attrazioni architettoniche più interessanti dell’Andalusia. Si tratta di un imponente polo fieristico con un auditorium ipertecnologico e capace di ospitare fino a 3500 persone.

Il sindaco della città andalusa ha commentato la notizia con grande euforia, affermando che ormai la città sta vivendo un impulso importante in termini di proiezione internazionale.

Mtv Ema 2019: le nomination

Quando arriveranno le nomination di questa attesa manifestazione? Come ogni anno, bisognerà attendere l’autunno, a pochi giorni dallo show. Anche stavolta sono previste 17 categorie generali e tante altre categorie regionali: Best Artist, Best Video, Best Song, Best Pop, Best New, Best Look, Best Group, Best Hip Hop, Best Live, Best Rock, Best Alternative, Best Electronic, Biggest Fans, Best World Stage, Best Push, Global Icon e Generation Change.

Ricordiamo alcuni vincitori della scorsa edizione: Havana di Camila Cabello come Best Song; Camila Cabello come Best Artist; Cardi B come Best New; i BTS come Best Group; Dua Lipa come Best Pop; 5 Seconds of Summer come Best Rock; Annalisa come Best Italian Act (categoria in cui erano nominati Ghali, Calcutta, Liberato e Shade).

Di seguito il video di Marshmello e Anne Marie con i Bastille agli Mtv Ema 2018:

