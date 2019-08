Il Jova Beach Party a Vasto è stato annullato. Lo ha reso ufficiale la Trident dopo un incontro con la Prefettura. Ecco il duro commento di Jovanotti sui social.

Jovanotti ha riversato tutta la sua amarezza in un lungo messaggio sui social, nel commentare la notizia del giorno, almeno per la musica italiana: il Jova Beach Party a Vasto non si farà. Dopo un incontro con la Prefettura, la Trident ha annunciato la cancellazione dell’evento, chiudendo una telenvela che si protraeva da diverse settimane.

Nella faida tra gli ambientalisti e il Comune alla fine ha prevalso il punto di vista dei primi, portando a una rinuncia che deluderà i moltissimi fan che avevano già pronto il loro biglietto per l’evento. E Jovanotti su Facebook si è lasciato andare a un lungo sfogo.

Annullato il Jova Beach Party di Vasto: il messaggio di Jovanotti su Facebook

Stando alle parole di Jovanotti, a portare alla cancellazione è stata una serie di dinamiche “assurde“, che hanno trasformato un’occasione di festa e un’opportunità per il territorio in uno scontro tra forze locali.

Nel suo lungo messaggio, non è mancato anche un riferimento alla scena politica italiana: “A Vasto ha vinto il fronte del NO, quello di cui l’Italia è pervasa. Quello che rende il Paese immobile e fa in modo che il ‘sommerso’ resti sommerso nell’interesse di molti“.

La conclusione di Jovanotti però non è arrendevole: “In Italia le cose a volte vanno così, lo sapete, ma io non mi rassegno, molti di noi non ci rassegnamo“.

Questo il post dell’artista:

Jova Beach Party a Vasto: come ottenere il rimborso

Nell’incontro del 9 agosto tra le parti interessate all’evento non si è riuscita a trovare una soluzione, e così si è arrivati all’annullamento da parte della prefettura.

Il prefetto Giacomo Barbato non ha voluto commentare questa cancellazione, mentre il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha convocato una conferenza stampa per spiegare le sue ragioni e probabilmente mostrare il suo disappunto.

La Trident Music, società che organizza l’evento, ha intanto fatto sapere che le modalità per il rimborso saranno rese note nelle prossime ore.