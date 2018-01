La nuova norma che ha introdotto il reato di tortura è “inadeguata” e “reticente”. E’ il giudizio del procuratore generale della corte d’appello di Genova, Valeria Fazio, nella relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Il reato di tortura viene disegnato come un illecito ad autore libero, anzichè proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico sevizio – ha detto il magistrato – è per me incomprensibile la resistenza di molti alla introduzione di un reato proprio, perchè ritenuto carico di significati stigmatizzati nei confronti delle forze dell’ordine: una posizione che non coglie la necessità, al fine di garantire il rispetto dovuto ai corpi di polizia, di una presa di distanza netta da ogni ipotesi di abuso e dai loro autori”. Il procuratore generale ha fatto riferimento ai vecchi procedimenti del G8 del 2001, sottolineando che “la carenza di tutela dei diritti dei cittadini è stata originata non solo dalla mancanza del reato di tortura, ma anche dalla estrema difficoltà delle indagini, dai tanti autori di abusi restati ignoti, dalla durata dei dibattimenti, dalle prescrizioni conseguenti e dalla carenza di adeguate sanzioni disciplinari”.

Il procuratore generale da affrontato poi il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo.

“Nel corso del 2017 è stata realizzata la Rems provvisoria di Genova Prà. Una struttura di grande qualità, che completa un percorso di civiltà di cui il nostro ordinamento può essere orgoglioso _ ha detto, ma ha aggiunto _ permangono carenze quantitative dovute alla scarsità dei 20 posti preventivati da servizio sanitario a fronte del fabbisogno”. “A parere dei magistrati, resta il problema della insufficiente caratura quantitativa

delle Rems. Non credo si tratti di un punto di vista troppo unilaterale: è naturale che il magistrato, che conosce i reati commessi dai soggetti di cui si tratta, sia particolarmente attento al tema della sicurezza della collettività. Un eventuale incidente farebbe inevitabilmente arretrare un irrinunciabile percorso di civiltà faticosamente realizzato e, forse in questi anni di paure più o meno motivate, non generalmente condiviso”.