Nonostante si celebrino i 50 anni da uno dei più grandi risultati tecnici e scientifici raggiunti dall’umanità, il primo sbarco sulla Luna (seguito poi da altri cinque), resiste ancora un piccolo gruppetto di negazionisti, che non crede che l’uomo sia mai andato per davvero sul satellite, sostenendo che le riprese dell’allunaggio sarebbero opera del regista Stanley Kubrick. A smentire una dopo l’altra le obiezioni dei complottisti e raccontare che cosa ci attende per il futuro ci penserà il Cicap Fest, il Festival della scienza e della curiosità, che tornerà a Padova dal 13 al 15 settembre prossimi.

