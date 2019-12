La vita privata di Kiko Nalli in questi mesi è abbastanza complicata. Prima l’ex gieffino è stato travolto da un gossip sul presunto flirt della sua ragazza e Gaetano Arena (che puzza di fake) e la scorsa settimana ha anche avuto un malore. Proprio in merito al ricovero dell’uomo e al rapporto con Ambra Lombardo, è intervenuta l’ex cognata di Kiko, Annarita Cipollari.

La sorella dell’iconica Tina ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più Tv. La donna ha rivelato che Ambra non le piace ed ha anche aggiunto che la Lombardo e Nalli non si sentono da un po’ di tempo. Questo ovviamente ha alimentato i rumor su una possibile rottura tra i due protagonisti del Grande Fratello 16.

“Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io non, a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente. Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore“.

Annarita Cipollari avrebbe anche rivelato che Ambra non è andata a trovare Kiko in ospedale.

“Secondo il racconto della donna, l’hair stylist avrebbe sofferto molto per il presunto bacio avvenuto tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. – si legge su Blasting News – Inoltre, Annarita avrebbe riferito che in seguito al malore avuto da Chicco, la sua compagna non lo avrebbe mai raggiunto in ospedale”.

Tina invece ha augurato serenità all’ex marito e Ambra, ma con una mezza shade finale.

“Il mio ex marito e Ambra? Auguro loro serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”.

Le foto di Ambra e Gaetano.



RIVELAZIONI CHOC PESANTISSIME 🚨 “AMBRA HA TRADITO KIKO CON GAETANO E CON UN EX CALCIATORE” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/2jnbMitay6 — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) November 14, 2019