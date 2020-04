Mario Biondi e Annalisa Minetti insieme nel nuovo singolo di beneficenza Il nostro tempo.

Continuano le iniziative di beneficenza del mondo della musica per combattere l’emergenza Coronavirus. Dopo i brani di Elisa e Tommaso Paradiso e quello dei fratelli Bennato, è in arrivo una nuova canzone dedicata a questo periodo: s’intitola Il nostro tempo e unisce le grandi voci di Mario Biondi e Annalisa Minetti.

Un brano nobile il cui scopo è la raccolta di fondi da devolvere ad Auser, un’associazione di volontariato che si occupa del sostegno alle persone più fragili, rimaste sole in questa emergenza sanitaria.

Mario Biondi e Annalisa Minetti: Il nostro tempo

Brano scritto da Mario e Annalisa con Veronica Brualdi, Il nostro tempo vede la partecipazione di tanti altri amici: Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Petra Magoni, Jean-Paul Maunick e Andrea Callà.

All’iniziativa hanno aderito tanti artisti e Il nostro tempo è solo la prima di una serie di registrazioni audio da casa che verranno pubblicate sulle piattaforme digitali nelle prossime settimane, sempre a scopo benefico.

Ascoltiamo insieme Il nostro tempo:

Mario Biondi insieme ad Annalisa Minetti per beneficenza

Il noto cantante di origine siciliana, che abita a Parma, ha raccontato il periodo dolorosissimo che ha vissuto in prima persona durante quest’emergenza, con la perdita di tanti amici.

Proprio per questo ha deciso di muoversi in prima persona, come spiegato a TgCom24: “Ci siamo sentiti con Annalisa. Prima ci siamo dimostrati grande affetto, lei è veramente una persona buona, di cuore. Lei mi ha detto che voleva fare qualcosa per Auser, un’associazione per l’invecchiamento attivo, e dal momento che anche io sentivo l’esigenza di impegnarmi in prima persona, da lì a parlare di un progetto comune il passo è stato davvero brevissimo“.