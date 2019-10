Ieri da Caterina Balivo a Vieni da Me, Dolcenera ha lanciato una shade ad Anna Tatangelo. La conduttrice ha chiesto alla sua ospite un’opinione sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo 2006, in cui a trionfare è stata proprio la compagna di Gigi D’Alessio.

“Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”.

Oggi in un’intervista rilasciata nel programma radiofonico 105 Take Away, la cantante di Ragazza di Periferia ha risposto alla frecciatina della collega. Anna ha asfaltato Dolcenera con una delle sue uscite epiche (come dimenticare ‘quando la persona è niente l’offesa è zero’).

“Ho vinto nella categoria donne con Essere Una Donna nel 2006. […] Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”.

Musicalmente può piacere o meno, ma dobbiamo riconoscere alla Tatangelo che quando si tratta di rispondere ad un attacco è una vera campionessa.

Anna Tatangelo risponde a Dolcenera – il video