In queste settimane Anna Tatangelo è al centro del gossip a causa di una sua intervista durissima nei confronti di Gigi D’Alessio e anche per l’attacco furioso della figlia del cantante nei suoi confronti.

Ieri sera Anna è stata ospite del Maurizio Costanzo Show e quando il presentatore le ha chiesto se la storia con Gigi fosse chiusa davvero, lei ha risposto:

“Se ci siamo lasciati? Ci siamo presi del tempo, dopo 13 anni ci sono delle fasi particolari. Siamo due genitori che si impegnano tantissimo nei fare i bravi genitori. Quello che succederà ce lo dirà il futuro. […] Quando cerchi certe cose e non le trovi, poi si cresce, ma lui rimane la persone più importante della mia vita. Se torneremo insieme non lo so, io però sono per la famiglia”.