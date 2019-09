Chi conosce X Factor sa benissimo che il momento più iconico della trasmissione non è la vittoria di Marco Mengoni o l’ospitata degli One Direction durante la finale del 2013, bensì la litigata fra Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio avvenuta durante i provini della quarta edizione.

Era l’autunno del 2010 quando durante i provini si presentò al cospetto di Mara Maionchi, Enrico Ruggeri, Elio ed Anna Tatangelo tale Martin J Cambi, al secolo Martina Cambi. Un nome d’arte scelto dalla sua produttrice, tanto citata dalla cantante durante il suo colloquio. La produttrice, infatti, non era una donna qualsiasi bensì Milly D’Abbraccio, ex attrice hard, ex politica, nonché fra le prime vip italiane ad essere apertamente lesbica.

La catfight con Anna Tangelo è storia della tv “quando la persona è niente l’offesa è zero” e proprio oggi Martina Cambi ha svelato su Instagram un succoso retroscena che vedrebbe Anna e Milly già sul piede di guerra da tempo. Un’antipatia nata probabilmente a causa di Gigi D’Alessio, grande fan dell’ex attrice a luci rosse.

“Io in realtà non c’entravo niente e le canzoni erano obbligatorie, ma ad un certo punto è diventata vera la litigata loro. Ora ti dò una chicca: la ragazza (Anna Tatangelo, ndr) odiava già Milly perché il marito (Gigi D’Alessio, ndr) è un suo grandissimo fan e credo, anzi so, che si erano incontrate prima in altri ambienti e avevano già discusso”.

Che meraviglia, sto volando.