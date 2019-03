Amanda Lear ieri a Sanremo Young è stata un vero e proprio peperino e dopo aver offeso Laura Pausini ha anche duramente attaccato un concorrente a cui ha dato 1.

Voto che è stato contestato da Anna Tatangelo che dal proprio divano di casa ha cinguettato un tweet proprio contro Amanda Lear:

“Voto 1? Nessuno deve permettersi di umiliare un ragazzo di 17 anni, soprattutto perché è stato bravo! Il genere può piacere o non piacere, ma il talento va riconosciuto. Ha già le idee molto chiare su quello che vuole fare nella vita e se il genere è quello non va snaturato. Eden, vai avanti per la tua strada!”