Anna Tatangelo ha annullato il concerto di Treviso a causa di un problema di salute: ecco il suo annuncio.

Il concerto di Anna Tatangelo a Treviso del 12 aprile è stato annullato. La cantante è alle prese con un problema di salute che le impedirà di cantare sul palco del New Age Club di Roncade, per l’ultima data del suo breve tour primaverile.

Ma qual è stato il problema che ha fermato la bravissima Anna? Lo ha spiegato la stessa cantante tramite alcune storie sul suo profilo Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Anna Tatangelo annulla il concerto di Treviso

Il comunicato stampa diramato dal suo entourage parla di un’infiammazione alla trachea. Una tesi che è stata confermata dalla stessa artista.

Attraverso alcune storie su Instagram, Anna ha infatti mostrato la fine della sua visita medica da quello che definisce il suo ‘tatangelo custode’. Il dottore le ha confermato una tracheite. Nulla di preoccupante, ma l’artista ha bisogno di riposare qualche giorno. Ecco perché il concerto di Treviso è stato annullato.

Anna Tatangelo

Come ricevere il rimborso

Ovviamente, come sempre in casi del genere i possessori del biglietto potranno richiedere il rimborso del biglietto. Come farlo? Semplicemente recandosi presso i rivenditori autorizzati in cui si è comprato il biglietto.

Se invece il biglietto è stato acquistato tramite il sito TicketOne si può chiedere il rimborso tramite una mail all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it. Il tutto entro e non oltre l’11 maggio 2019.

Purtroppo stavolta non c’è stata fortuna per i fan trevigiani di Anna Tatangelo. Ma la cantante di Sora sarà certamente protagonista di altri eventi nei prossimi mesi, e di sicuro restituirà ai suoi fan questo spettacolo saltato per cause di forza maggiori.

Insomma, un incindente di percorso può capitare, ma di certo non farà venire meno l’amore del pubblico per la splendida interprete di Perdona.