Ieri sera, durante la quarta puntata di Temptation Island Vip, abbiamo assistito al falò di confronto (uno dei migliori di sempre, ammettiamolo) fra Anna Pettinelli e Stefano Macchi al soave suon di BELLA PATATA SONO IIIIOOOOO!.

Il tutto è nato perché Stefano nel Villaggio dei Fidanzati chiamava la tentatrice Cecilia con lo pseudonimo di ‘Patata’, nomignolo con cui appellava in intimità anche Anna Pettinelli. Questo ha fatto molto infuriare la speaker radiofonica che glielo ha rinfacciato urlandoglielo in faccia: “Bella patata sono io, bella patata! Non è lei. Bella patata sono io. Come mi chiami tu? Tata. Che viene da? PATATA!“.



Il momento è stato fra i più commentati online ed anche Alessia Marcuzzi su Twitter ha etichettato questa sfuriata come un “momento cult” a cui la stessa Pettinelli ha risposto ironicamente “Di bella patata ce n’è una sona!“.

Abbiamo una vincitrice.

Di bella patata ce n’è una sola 🥔!! — anna pettinelli (@annapettinelli) September 30, 2019

– BELLA PATATA SONO IO

– Ma chiamo anche Carolina… Tata…

– Tata viene da?

– Patata

– E SONO IO NO RAGAZZI, MI STO SENTENDO MALE#temptationislandvip — Paola. 🐍 (@Iperborea_) September 30, 2019

Il mental breakdown di Anna Pettinelli che urla “BELLA PATATA SONO IO” e salta nella sabbia nervosa da trasmettere a reti unificate come Marissa Cooper che rompe i lettini della piscina #temptationislandvip — (@yleniaindenial) September 30, 2019

BELLA PATATA SONO IOOO

SONO IO BELLA PATATA

NON LEIII#TEMPTATIONISLANDVIP pic.twitter.com/ftrWX3QTjp — SFIGATTO (@Sfigatto) September 30, 2019