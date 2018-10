Anna Faris su Instagram è stata vittima di body shaming ed ha deciso di cancellare la foto, dopo appena un quarto d’ora dalla pubblicazione, a causa della quantità d’insulti ricevuti.

Nello scatto in questione, realizzato nel backstage del programma The Talk, l’attrice ha un cestino della spazzatura in mano, ma nel mirino degli haters sono finite le sue gambe descritte come “troppo magre”.

Anna Faris deletes Instagram photo after being body-shamed and criticized for the thinness of her bare legs. Comments included: “I feel this pic is a cry for help”; “this is alarming”; and “you look so unhealthy, eat.” pic.twitter.com/IBW5LvUq68

— Pop Crave (@PopCrave) 3 ottobre 2018