Anche al Bioparco di Roma si festeggia il carnevale. Domani infatti al Bioparco tutti i bambini mascherati da animale avranno diritto all’ingresso speciale a 10 euro. Inoltre, durante la giornata le famiglie potranno partecipare al percorso animato ed a un’avvincente visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per comunicare il pericolo. Inoltre, anticipa ancora il Bioparco, truccatrici professioniste saranno a disposizione per trasformare bambini e adulti nel proprio animale o personaggio preferito.

