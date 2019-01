Un sito di compostaggio di comunità per i rifiuti organici nel territorio del Consorzio Barattoli-Colle dei Pini ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E’ l’idea del Comune di Anguillara Sabazia che ha proposto il sito “senza però avvisare gli abitanti. La paura è che diventi il grimaldello anche per chi non abita nel consorzio”, spiega all’Adnkronos Sergio Manciuria, presidente dell’associazione ‘Anguillara Svolta‘. “Tutti quelli che sono ad almeno un km di distanza potranno confluire i rifiuti organici nel sito”, aggiunge. “La Regione – spiega Manciuria – ha stanziato oltre un milione di euro per fare nove siti di compostaggio di prossimità. Ogni Comune dovrà indicare i propri siti e Anguillara vorrebbe inserire il Consorzio di Barattoli Colle dei Pini e anche il Consorzio Albucceto, , che si trovano ad Anguillara”.

Fonte