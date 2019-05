Angelo Sanzio, intervistato da Francesco Fredella per TPI, ha confessato di aver ricevuto messaggi minatori da Mark Caltagirone (o da chiunque si sia spacciato per lui).

“Adesso sono stanco. Questa vicenda deve avere un punto di ritorno. Deve finire. Mi hanno minacciato. Non so chi possa essere, farà luce la magistratura. I messaggi risalgono a diverso tempo fa. Esattamente al mese di marzo. Volete sapere il giorno esatto? Era il 6. Li ho ricevuti da un profilo Instagram di tale Mark Caltagirone. Io non lo leggevo i suoi messaggi, perché non lo seguivo su Instagram, così lui (o chi per lui) ha pensato bene di contattarmi tramite il mio numero di cellulare. Mi ha contattato perché facevo parte come artista della Dreaming srl, sempre riconducibile alla Perricciolo e alla Michelazzo, e pochi giorni prima di quel messaggio di Caltagirone avevo mandato una lettera per risolvere il mio contratto con loro”.

Angelo ha poi svelato come mai ha deciso di abbandonare l’agenzia delle due donne:

“Sì. Per tre motivi. Uno: mi chiedevano somme maggiori rispetto a quelle pattuite sui cachet per le mie ospitate in tv. Infatti, il mio avvocato ha provveduto a fare una diffida a quell’agenzia per chiedere le somme indebitamente trattenute, tra l’altro aspetto ancora le fatture di quegli importi trattenuti. Due: non ero soddisfatto di nuovi lavori che avrebbero dovuto trovarmi come artista. Tre: Una volta mi hanno fatto sfuggire l’occasione di un’ospitata in studio retribuita per non aver contattato in tempo la Produzione. Ma potrei dirvi tante altre cose. Ho anche saputo che hanno utilizzato il mio volto attraverso una foto per promuovere un prodotto di cui non avevo nulla a che fare. Sono andato dai Carabinieri ed ho denunciato tutto. Ossia ho allegato tutti gli screenshot di quei messaggi che mi sono arrivati al mio account Instagram. Non so chi possa essere questa persona o chi possa esserci dietro questo account”.