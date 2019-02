Angela Di Iorio ha abbandonato Uomini e Donne in lacrime. La donna però attraverso il settimanale Uomini e Donne Magazine ha rivelato che potrebbe tornare nel programma mariano, ma solo se Benny lascerà la trasmissione.

“Sto bene ma sono ancora esterrefatta da quello che è successo, dalle sue parole, dal fatto che Benny non abbia avuto il coraggio di rispondere alle mie telefonate e dirmi ciò che realmente pensava per poi farlo in trasmissione. Quell’uomo è zero, avrà anche i soldi ma non vale niente. Io amavo stare a Uomini e Donne per me è stato terapeutico ma finché c’è lui non riesco a tornare. È più forte di me.

Sembrava proprio quello che cercavo: un uomo leggermente più grande di me, che non abita troppo lontano da casa mia, capace di parlare e attraente. Il fatto che sia benestante non è stato fondamentale nella mia decisione di uscire con lui ma mi ha colpito il fatto che ama viaggiare perché chi ha questa passione ama la vita. Ho creduto nella nostra conoscenza perché quando ci siamo sentiti a telefono mi ha fatto tante promesse, mi ha detto che gli piacevo… e poi all’improvviso è crollato tutto.”