Angela Di Iorio è tornata alla carica contro Tina Cipollari e Gianni Speri. Questa volta però l’ex dama non ha risparmiato delle critiche anche a Maria De Filippi.

Secondo Angela, Kween Mary sarebbe fredda e distaccata, la donna ha anche aggiunto che i protagonisti di Uomini e Donne non possono toccare o salutare la padrona di casa.

Onestamente questo mi pare un “segreto” farlocco, visto che Maria De Filippi ha sempre abbracciato tronisti, corteggiatori e i protagonisti del Trono Over.

“Io lo dicevo alla redazione. “Ma sono antipatica a Maria?”. – ha dichiarato Angela a Datasistemi – Ce l’ho sempre avuta contro. Maria io me la sono sempre vista contro, io piangevo e loro ridevano. Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no è molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla. Una volta le dissi: “Mi dai un bacio”, ma lei rispose: “No la prossima volta”. Questo mi ha ferita molto.

Io credevo in questo programma e non sputo nel piatto dove ho mangiato, perché è stata una bella esperienza, il contorno del programma è meraviglioso. Ma quando vai in quella arena finisce tutto. Quando ti prendono di mira hai finito di vivere una bella esperienza. Gianni Sperti mi è venuto contro sin dal primo momento. La prima puntata lo volevo salutare e lui ha detto che non mi era permesso. Gianni non ha avuto figli, non ha dovuto assistere a persone anziane. Io chiedevo una tranquillità economica.

Io piangevo e loro ridevano mentre quella Tina mi prendeva in giro dicendo: ‘Vediamo se arriva uno più ricco’. La più grande delusione è stata Maria De Filippi. Volevo lanciare un messaggio che bisogna avere la tranquillità nella fase anziana della vita. Mi devo mettere in casa una persona anziana come me e poi gli devo pure dare un sostegno economico? Sono molto arrabbiata per il messaggio che hanno fatto passare e per essere stata derisa da due *****. Il messaggio è stato pessimo.

Tutti mi dicono di ritornare ma mi sono fatta questa promessa: solo se Maria mi chiederà scusa io rientro nel programma. Ma siccome non succederà mai, io non torno, non voglio le scuse perché Angela vuole chissà cosa. Ma per giustizia nel modo con cui mi hanno trattata. […] Alla fine non ce l’ho fatta più, perché quando mettevo i pro e i contro, la bilancia cominciava a pendere dal fatto di stare male e piangevo sempre”.