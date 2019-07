L’esperienza di Angela Nasti a Uomini e Donne è stata intensa ma controversa, con tanto di finale choc che l’ha vista fidanzata della sua stessa scelta per circa un giorno e mezzo.

Poco dopo Angela si è messa con il calciatore Kevin Bonifazi (gran gnocco apparso più volte su BitchyX.it) e questo ha creato ancora più dubbi in merito alla veridicità del sul trono, motivo per cui la redazione di Uomini e Donne – sotto la figura di Raffaella Mennoia – ha deciso di realizzare un’intervista ad hoc su Witty Tv per rispondere a tutte le domande.

Proprio durante l’intervista realizzata per Witty Tv (che si scrive così ma si legge Uitti Tivu, cià), Angela Nasti fa un rumore strano che in molti credono essere proprio un rutto.

La voce è arrivata alle orecchie dell’ex tronista che ha però smentito: “Non sapete più cosa inventarvi, ora secondo voi ho ruttato in un’intervista? Ma che state a dì, ma che dite?“.

Ecco il video: