Nelle scorse settimane sono circolati diversi rumor secondo i quali Angela Nasti e Alessio Campoli si conoscevano già prima di partecipare a Uomini e Donne. Sul caso è intervenuta Raffaella Mennoia (cià), smentendo queste voci e assicurando che la scelta della tronista non nasconde scheletri nell’armadio.

Adesso però è arrivata una nuova polemica, Angela infatti è in vacanza ad Ibiza senza il fidanzato e i due non hanno pubblicato foto insieme dopo la scelta.

In molti hanno paragonato la giovane tronista a Sara Affi Fella è lei ha sbottato sui social:

“Ma quanta bassezza nell’usare il nome di una ragazza per insulto? Ma non vi siete stancati? Ma siate un po’ più originali! La scelta televisiva, come dici tu, avrebbe dovuto prevedere come diretta conseguenza lo sbandierare a destra e sinistra notizie su noi due! Siete curiosi o solo gelosi? Se avessi pensato a voler fare ‘business’ avrei potuto tranquillamente pubblicare una foto con lui e prendere like facili, stai sicura ne ho abbastanza di foto insieme. – ha scritto Angela Nasti – Ma io non agisco sulla base dell’opinione di quelli come te che pensano di sapere in qualche modo tutto di due persone basandosi su quante foto, quante frasi dedicate su Instagram. Sveglia ragazze, bisogna conoscersi, viversi e poi pubblicare foto per dimostrare a voi dove siamo arrivati!”

Ma come ca…volo vi viene in mente di paragonare Angelina a Sarona?! Ma siete matti? La Fuffi Fella almeno ci ha fatto ridere per mesi.

Questa signorina ne ha di cereali sottomarca da mangiare per arrivare all’iconicità della Fuffi. Siete pazzi a fare questi paragoni.