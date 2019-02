Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne (perché sì, a quanto pare le varie sareaffifella se le vanno a cercare con il lanternino gli autori) e sua sorella Chiara Nasti (che abbiamo conosciuto in lacrime l’anno scorso a L’Isola dei Famosi) le ha augurato in bocca al lupo su Instagram.

Un augurio sincero che però stride molto con quanto dichiarato mesi fa durante un’intervista concessa a FanPage.

“Uomini e Donne? No, sono fidanzata, l’amore per me è una cosa autentica che sicuramente non vai a cercare in televisione”.

“…che sicuramente non vai a cercare in televisione”, a meno che non si tratti della sorellina. Eh? Ovviamente questo è il pensiero di Chiara e nulla vieta ad Angela di essere in disaccordo, dato che in passato è già stata fidanzata con alcune persone celebri come Mattia Marciano ed il calciatore Federico Bonazzoli.