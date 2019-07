Ieri una follower di Angela Nasti le ha chiesto un rimedio per contrastare la cellulite. L’ex tronista ha consigliato di mangiare sano e bere molto. La bella napoletana ha poi aggiunto un dettaglio bislacco. Angela pare non beva aqua da due anni, perché preferisce la Coca Cola e l’acqua di cocco.

“La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiare sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1 o 2 anni. Bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo!

Non bevo acqua da due anni, lo ammetto. Mi dispiace acqua, ma la Coca Cola ha vinto!”

B!tches qui ci troviamo davanti ad un altro caso di avanguardia artistica, proprio come per la composizione di Selvaggia Roma. Angelina che non tocca acqua da due anni, ed è subito…



Ma la Nasti non è l’unica influencer ad odiare l’acqua. L’anno scorso anche Beatrice Valli ha fatto dichiarazioni simili.