Angela Nasti e Alessio Campoli hanno rotto dopo appena due settimane di “relazione”? Pare di sì. Ieri un mio lettore mi ha confessato di aver appreso la notizia da una fonte attendibile. Intanto sui social i fan dei due ragazzi continuano a non spiegarsi come mai Angela e Alessio non siano mai insieme e non pubblichino nemmeno una foto di coppia.

Sommersa dalle domande dei follower, l’ex tronista ha risposto:

“Allora ragazzi, tutto tranquillo. Vi state preoccupando di me ma la mia vita è a posto. […] Mi fate a volte domande molto precise, però io sono una persona che, nonostante si sia esposta, sono molto riservata su tante cose. Tante cose non mi piace dirle, però pian piano saprete tutto. Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia. È quello di cui ho bisogno”

C’è chi in questa risposta legge una mezza conferma della fine della storia con Alessio, chi invece prende quel ‘tutto tranquillo’ come dimostrazione che i rumor sono fake e che la coppia è felice.

Certo, se i due si fossero mollati avrebbero battuto ogni record, anche quello della storia fake della Fuffi Fella, che è “durata” quasi un mese, tra armadi, gente incappucciata e calciatori.

Pare anche che la mamma di Alessio abbia messo dei like ad alcuni commenti bislacchi su Angela Nasti.



Prepariamoci ad Angela che comunica che lei e Alessio si sono lasciati, così godrò del calo di followers che si merita perché è ovvio che è andata lì per business, e ha usato Alessio come la Affy riccia nocciola #uominiedonne pic.twitter.com/DJ3qi3eOGS — Angelica (@breaksuglySwift) 13 giugno 2019

Quindi Angela e Alessio si sono già lasciati? #uominiedonne pic.twitter.com/Up5p9tUTaP — Josephine (@Josephinebtvs) 13 giugno 2019

Se Angela e Alessio si sono davvero lasciati io smetto di vedere questo programma perché non è possibile che seguo sempre le coppie sbagliate #uominiedonne — chià (@thanksmengoni) 13 giugno 2019

Io mentre prego che Angelina ci regali del trash alla Fuffi Fella…

