Raffaella Mennoia ha intervistato Angela Nasti, che ha dichiarato di non aver proprio iniziato una storia con la sua scelta, Alessio Campoli (ma allora che ca*** lo ha scelto a fare?!).

“In realtà non è successo nulla di particolare. Usciti dal programma non ci siamo trovati. Non posso neanche dire che è finita, perché per me non è proprio iniziata e non me ne faccio una colpa, né gliela faccio a lui. Noi siamo stati insieme tre giorni, però sempre distanza perché non mi sentivo infatuata di quella persona. – si legge su Isa e Chia – Uscendo dal programma non ho capito nulla e sono partita con la mia famiglia. Al ritorno ci siamo visti a Napoli da me e non avevo sentito la sua mancanza, come mi aspettavo. Ogni cosa che ho fatto è perché la sentivo, ma poi… non è andata oltre. Io voglio il fuoco, ho 20 anni. Non mi prendeva. Io non ci volevo stare con lui. […] Sono entrata in questo programma single, libera in qualsiasi cosa, veramente sarei un’attrice se avessi finto. Io Alessio l’ho presentato ai miei, ma è stata una presentazione velocissima, perché io non volevo. E’ successa all’improvviso. Tornassi indietro? Risceglierei Alessio. Attualmente sono fidanzata. Per lui ho perso proprio la testa, sono innamorata folle. […] Io potevo anche essere più furba, ma non volevo prendere in giro né me, né Alessio. Al di là di com’è andata, io lo avrei scelto lo stesso.”

L’ex corteggiatore ha replicato dicendo che la nuova storia di Angela con il calciatore Kevin Bonifazi è molto ambigua. Secondo alcune voci infatti, la baby Nasti starebbe con Kevin da mesi.

“Penso che dopo 4 mesi di un percorso del genere, dovresti avere voglia di viversi. Noi non siamo mai stati soli, tranne i primi giorni in cui qualche momento per stare da soli c’è stato. Avevo notato che c’era qualcosa che non andava. A 24 anni so quello che voglio, non voglio prendere in giro nessuno e non voglio essere preso in giro. Lei mi ha sempre detto: “Alessio, io so che tu sei intelligente e che hai capito che c’è qualcosa che non va“, però era come se non riuscisse a dirmi “basta!”. […] Io non ho voluto pensarla in maniera marcia sin da subito. Ad oggi rimetto in dubbio un po’ tutto. Sicuramente la situazione attuale la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi), è abbastanza ambigua. So che questo ragazzo è stato a Napoli, è stato già a contatto con la sua famiglia, sono stati a Ibiza altre due volte, svariate foto insieme, quando con me, invece, riservatezza. Diceva che era riservata, che prima di dover mettere in piazza o in pubblico. Perché mi ha scelto preferendomi a Luca Daffré? Penso che i consensi che lei ha preso con me, con lui non l’avrebbe presi. Non l’ho vissuta per niente bene. Io le ho detto di sì perché io volevo vivermela al di fuori”.

Che dire…