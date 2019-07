Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono una coppia e per buona pace di Alessio Campoli (che la tronista ha scelto durante il suo percorso a Uomini e Donne), stanno insieme da più di 24 ore segnando così un nuovo record.

I due si sono conosciuti ad Ibiza, località spagnola che la Nasti ha scelto per passare le vacanze estive con la famiglia a ridosso proprio della sua scelta nel programma di Maria De Filippi. All’epoca era fidanzata con Alessio Campoli, ma l’incontro con il calciatore è stato fatale, tanto da convincerla a lasciarlo con la scusa della poca ‘schiettezza’.

“Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va – ha dichiarato Angela Nasti – […] io non mi sentivo la stessa di sempre: ero frastornata, come se fossi in un vortice senza uscita. Lui, forse di riflesso a me, anche: non lo riconoscevo. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa e a quel punto gli ho confessato quello che sentivo in quel momento e di essere d’accordo con la sua decisione. Non voglio attribuire colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona schietta e passionale che mi aveva colpita durante il percorso. Vedevo un ragazzo più passivo, quasi distaccato”