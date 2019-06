Angela Nasti è la nuova Sara Affi Fella? Secondo le ultime ricostruzioni di Deianira Marzano sì, dato che l’ex tronista e Alessio Campoli si sarebbero già lasciati.

“Allora ragazzi, tutto tranquillo – ha dichiarato Angela Nasti – vi state preoccupando di me, ma la mia vita è a posto. […] Mi fate a volte domande molto precise, però io sono una persona che, nonostante si sia esposta, sono molto riservata su tante cose. Tante cose non mi piace dirle, però pian piano saprete tutto. Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia. È quello di cui ho bisogno”

Alla luce di queste dichiarazioni, Deianira Marzano ha riportato un gossip che le è stato girato da una fonte anonima. Tale gossip vorrebbe la Nasti ancora presa dal suo ex fidanzato (il calciatore Federico Bonazzoli) e per niente attratta da Alessio Campoli, che avrebbe scelto “per caso”, giusto per concludere la sua esperienza televisiva.

“Ieri sera mi è arrivato un messaggio in anonimo, come mi è arrivato ve lo riporto. Questa persona frequenta il centro estetico dove Angela Nasti va a farsi le mani e dice che lei lo ha detto che non era interessata ad Alessio e a nessuno dei due. Quindi ha detto che l’avrebbe prima scelto e poi mollato come ha fatto. Tra l’altro altre voci dicono che lei è pure legata ancora al suo ex”.

Quanto detto da Deianira sarà vero?