Dopo aver criticato Maria De Filippi definendola fredda e distaccata, Angela Di Iorio è tornata all’attacco contro Uomini e Donne.

In un post sul suo profilo Facebook, l’ex dama del Trono Over ha detto di essere stata un burattino ed ha anche parlato di un “complotto”.

“GRAZIE. Ieri ho avuto la conferma. Io ero un burattino, ma mi sono fermata in tempo. MARIA MI SEMBRAVA STRANO, MAI FATTO DOMANDE AGLI UOMINI PRIMA CHE ENTRASSE LA DAMA. STRANE COSE. TROPPO strano il suo comportamento, quindi COMPLOTTO HO ANCORA I LORO VOLTI CHE RIDONO NENTRE IO PIANGEVO.

Non sputo nel piatto dove ho mangiato,è stata una bellissima ESPERIENZA, ma ho notato cose molto strane,guardando la puntata. Fai il confronto e poi ne riparliamo.

Sono stanca di ripetermi,cercavo un uomo con una pensione normale 1200, 1300 euro.ma questi due opinionisti non hanno capito il mio messaggio.Lo stato ha abbandonato la terza età,con le pensioni di 700..600euro non si vive ma si sopravvive.tutto qui.Hanno esagerato e maria non diceva nulla,vederli ridere mi ha fatto male.ora è rabbia che devo tirare fuori.ciao

Io volevo andare a fare una sola crociera, andare a mangiare la pizza, qualche volta a teatro, ma si vede che ascoltavate solo Gianni e TINA.”