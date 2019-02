Adesso che il gabbiano George è volato via, Gemma Galgani non è più la vera protagonista del Trono Over. A sfilare la corona a Gems è stata Angela Di Iorio.



La donna, tra crociere, vedovi, tutti i requisiti che deve avere il suo uomo ideale e gli scontri con il pubblico si è guadagnata il titolo di vera regina di Uomini e Donne 2019.

Le sue sfuriate contro Tina e Gianni Sperti sono uno dei motivi per i quali guardo il Trono Over e a quanto pare non sono dei teatrini. La dama infatti non si limita a sfogare la rabbia in studio, ma continua a farlo sul suo profilo Facebook, dove più di una volta ha attaccato il ballerino.

In uno dei post contro Gianni, Angela ha scritto: “Faccia di…“. Evitando di finire la farse con una parolaccia…



Perle vere sul profilo fb di Angela di Iorio 🛫🛫🛫 #uominiedonne pic.twitter.com/zuPrPiKafv — Depiz (@DepaulSara) 30 gennaio 2019

“Gli opinionisti dovrebbero leggere le interviste!” Angela vorrebbe che Tina e Gianni leggessero la sua intervista uscita su #UominieDonneMagazine ma loro… #uominiedonne pic.twitter.com/IrlY3oRW3l — Uomini e Donne (@uominiedonne) 13 novembre 2018

Puntata dopo puntata sempre più pro Angela e contro la falsa ipocrisia di Gianni e Tina. È normale che una signora della sua età cerchi una persona che la accompagni serenamente per il resto della vita, piuttosto che una Gemma che cerca ancora l’amore passionale #uominiedonne pic.twitter.com/S0UhMbmWll — vinciop85 (@vinciop85) 23 gennaio 2019

Angela di Iorio >>>>> Angela Merkel #uominiedonne — thanks colton 💕 (@Anchorhar) 30 gennaio 2019