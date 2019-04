Due settimana fa Angela Di Iorio ha confessato che tornerebbe a Uomini e Donne solo se Maria De Filippi le chiedesse scusa.

“Io lo dicevo alla redazione. “Ma sono antipatica a Maria?”. – ha dichiarato Angela a Datasistemi – Ce l’ho sempre avuta contro. Maria io me la sono sempre vista contro, io piangevo e loro ridevano. Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no è molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla. Una volta le dissi: “Mi dai un bacio”, ma lei rispose: “No la prossima volta”. Questo mi ha ferita molto.

Tutti mi dicono di ritornare ma mi sono fatta questa promessa: solo se Maria De Filippi mi chiederà scusa io rientro nel programma. Ma siccome non succederà mai, io non torno, non voglio le scuse perché Angela vuole chissà cosa. Ma per giustizia nel modo con cui mi hanno trattata. […] Alla fine non ce l’ho fatta più, perché quando mettevo i pro e i contro, la bilancia cominciava a pendere dal fatto di stare male e piangevo sempre”.