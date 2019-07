“Una lettura dei dati del mercato del cinema in sala del 2018, consegnata a oltre sei mesi dalla conclusione dell’anno, non può che confermare quanto già era emerso dall’analisi puntuale svolta da Cinetel, comunicata a inizio gennaio 2019 e al recente aggiornamento semestrale. Il mercato del cinema è infatti un contesto dinamico, all’interno del quale la visione di un film in sala costituisce il primo e fondamentale elemento di costruzione di valore. Che viene poi moltiplicato nel tempo, grazie ai miliardi di visioni di ogni opera cinematografica su tutte le reti e piattaforme che le rendono accessibili al pubblico nazionale e internazionale”. E’ quanto comunicano in un nota congiunta Mario Lorini, presidente Anec, Carlo Bernaschi, presidente Anem, Francesca Cima, presidente produttori Anica, Luigi Lonigro, presidente distributori Anica.

Fonte