Piccola rivoluzione in atto in casa Google per il suo sistema operativo destinato al segmento smartwatch. Per il momento ci limitiamo solamente al nome del sistema operativo ma la sensazione di cantiere aperto è senza dubbio dubbio evidente; Android Wear cambia nome e diventa Wear OS by Google.

Ad annunciare la piccola grande novità è Dennis Troper, product management director del neonato Wear OS, attraverso un post sul blog ufficiale Google. Per il dirigente Google è un chiaro segnale di come l’azienda desideri evolvere i propri prodotti in correlazione all’evoluzione delle proprie tecnologie ripartendo da un nome che di fatto riflette la visione aziendale e gli utenti che vestono i loro smartwatch.

Google sembra insomma pronta a rivisitare in maniera decisa il suo sistema operativo destinato agli smartwatch e per farlo ha deciso di partire direttamente dal nome, mandando in pensione quell’Android Wear nato ormai quasi quattro anni fa ed ancora oggi certamente non in condizione di competere pienamente con l’acerrima rivale Apple, che detiene al momento una decisa leadership del segmento.

Riuscirà Google a dare un deciso segnale di rinnovamento e portare il suo sistema operativo ad un livello di competizione adeguato per poter recuperare il grande distacco da Apple? Vedremo in futuro cosa accadrà.