“Assocontact, associazione nazionale dei Contact Center in outsourcing, in queste ore sta cercando con fatica di mappare la situazione della aziende italiane associate che hanno una sede operativa in Albania. Ovviamente, le comunicazioni in questo momento sono difficoltose e frammentarie ma a questo momento non ci risultano crolli alle strutture e non risultano vittime impiegate nelle nostre strutture al momento della scossa”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Francesco Andriani, segretario generale di Assocontact, l’associazione nazionale italiana dei call center in outsourcing. La maggior parte delle aziende associate ha comunque sede a Tirana, zona meno danneggiata dal sisma che si è fatto sentire più forte a Durazzo.

