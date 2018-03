Andria, grave un ciclista 37enne di Alberobello caduto durante una gara di mountain bike

(afp)

Un ciclista 37enne di Alberobello (Bari), Leonardo Colucci, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata nel Policlinico di Bari dopo una caduta nel corso della Mediofondo Castel del Monte, una competizione di mountain bike sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana (Fci).

La caduta è avvenuta in discesa, lungo uno dei tratti più suggestivi sul tracciato, nel cuore del Parco nazionale dell’Alta Murgia. Le condizioni di Colucci (che fa parte della squadra della Asd New Cycling Team) sono apparse subito critiche e in tanti, fra i corridori, si sono fermati a prestare i primi soccorsi, abbandonando di

fatto la gara.

“Resisti, guerriero. Ti stiamo aspettando – si legge nel comunicato stampa congiunto New Bike Andria (organizzatrice della manifestazione ) e Iron Bike – Abbiamo da poco appreso che le condizioni dell’atleta coinvolto nella caduta restano gravi. Forza Leonardo, tutto il circuito è con te”. La competizione, patrocinata dal Parco nazionale dell’Alta Murgia e dal Comune di Andria, è una delle ‘classiche’ ciclistiche della Puglia.