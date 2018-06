Poche ore fa Andreas Muller ha pubblicato una foto in mutande con un messaggio che a molti è suonato come un addio ad Amici.

“I percorsi sono fatti di sbagli e di vittorie, di fallimenti e di successi! L’esperienza é il miglior modo che abbiamo per migliorarci, per riflettere e crescere! Si chiude per ora un altro viaggio, un esperienza da professionista che come dicevo, nel bene o nel male lascia qualcosa in un altro bagaglio da portarmi dietro.Grazie Maria, Grazie Amici!”